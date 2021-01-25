Банк России установил официальные курсы валют на 26 января.

Курс доллара повысился на 49,54 копейки, составив 74,8569 рубля (74,3615 рубля на 25 января). Курс евро вырос на 73,71 копейки, до 91,1458 рубля (с 90,4087 рубля на 25 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,13 рубля (минус 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:01 мск стоил 91,32 рубля (минус 30 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,53 до 75,48 рубля за доллар и от 90,78 до 91,8 рубля за евро.