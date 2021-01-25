В связи с регулированием цен на ряд продуктов питания существуют риск возникновения дефицита, а также риск последующего разгона цен, пришли к выводу в Счетной палате.

Департамент аудита экономического развития СП оценил инфляционную ситуацию 2020 года; кроме того, были подведены первые итоги введения механизма сдерживания цен на сахар, подсолнечное масло и другие товары.

На конец 2020 года инфляция составила 4,91% и превысила как прогноз Минэкономразвития (3,8%), так и осенние ожидания Банка России (4,2%). Это самый высокий показатель за последние пять лет, однако в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослабление курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным, считают аудиторы.

В ЦБ объяснили декабрьские показатели инфляции По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Они напоминают, что правительство РФ по поручению президента в декабре 2020 года подготовило перечень мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания (хлеб, макаронные изделия, сахар, подсолнечное масло), в связи с их значительным удорожанием с начала года. В частности, речь идет о специальных соглашениях Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы с торговыми сетями и товаропроизводителями. В настоящее время заключены соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла, в которых предусмотрено снижение оптовых и розничных цен. Оптовая цена сахарного песка ограничена 36 рублями за 1 кг, розничная — 46 рублями, подсолнечного масла — 95 и 110 рублями за 1 литр соответственно. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года. Для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. Если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность согласования отмены пошлины на импорт тростникового сахара. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина (30%, но не менее 165 евро за 1 тонну), которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью введения квот на экспорт зерна — с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 млн тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.

Минпромторг: фиксированные розничные цены на масло и сахар вводятся до Урала включительно Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что предпосылок для роста цен на социально значимые продукты питания в РФ после фиксации стоимости некоторых товаров нет.

Анализ механизма сдерживания цен показал, что он начал действовать. Однако, по мнению департамента аудита экономического развития СП, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары.

«Административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения. Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. Они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен, — рассуждают в СП. — Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами».

«Опыт административного ограничения цен в предыдущие годы свидетельствует о том, что эти меры должны носить строго кратковременный характер, а правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения», — подчеркивают в Счетной палате.

«В то же время сдерживание роста цен, начавшееся в декабре 2020 года, в настоящее время дает положительный результат. По данным Росстата, по итогам декабря цены на сахар снизились на 4,08%, практически стабилизировались цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а также крупы и бобовые (рост менее 1%), при этом отмечен слабый рост цен на подсолнечное масло (1,72%). Однако сделать окончательный вывод о дальнейшей эффективности сдерживающих мер можно будет после их снятия по итогам первого квартала 2021 года», — заключают в СП.

Минпромторг: цены на сахар и масло держатся ниже уровня в соглашениях о стабилизации Средняя цена подсолнечного масла составляет порядка 99 рублей, сахара — 44 рубля.

Между тем РБК пишет, что к концу 2020 года зафиксированные Росстатом цены на подсолнечное масло и сахар были выше предельных цен, прописанных в соглашениях в рамках стабилизации. Так, на последней полной неделе 2020 года (с 21 по 27 декабря) средняя цена 1 кг сахара в российских магазинах составила 50,23 рубля, а 1 литра подсолнечного масла — 114,96 рубля. На второй неделе текущего года (с 11 по 17 января) 1 кг сахарного песка стоил в рознице в среднем 49,58 рубля, 1 л подсолнечного масла — 116,49 рубля.

Из материала РБК следует, что одной из причин такого превышения может быть включение в статистику несетевых магазинов. Так, по данным представителя Минпромторга, ссылающегося на сведения Федеральной налоговой службы, основанные на информации от онлайн-касс, на 20 января средняя цена по всем организациям, присоединившимся к соглашениям на сахар, составила 43,9 рубля за 1 кг, на подсолнечное масло — 100,01 рубля за 1 литр. Также играет роль методика расчетов: например, в статистике Росстата учитываются цены на рафинированное и нерафинированное подсолнечное масло, а в соглашениях зафиксированы цены только на рафинированное дезодорированное масло.



В Московском управлении ФАС России, где состоялось заседание рабочей группы по контролю за ценами на продукты питания, в понедельник сообщили , что в настоящее время в Москве дефицит на рынке продовольственных товаров отсутствует, несоблюдения ценовых соглашений не зафиксировано.