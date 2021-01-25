Банк России предлагает наделить суд правом оценивать справедливость условий и стоимость выкупа акций у миноритариев в случае, когда мажоритарный акционер получает контроль над публичным обществом; выступать в качестве независимого арбитра суд будет на предварительном этапе, до начала выкупа. Соответствующая инициатива регулятора представлена в консультативном докладе «О реформировании подходов к осуществлению принудительного выкупа ценных бумаг публичных акционерных обществ».

«Это усилит защиту миноритарных акционеров и поможет предотвращать выкуп ценных бумаг в условиях искусственного установления контроля над компанией», — поясняет регулятор.

Как показывает практика, именно порядок определения цены и обеспечение выкупа по справедливой стоимости являются ключевыми и самыми острыми вопросами в процедуре принудительного выкупа ценных бумаг, отмечают в ЦБ. Сейчас выкуп происходит после публичной оферты на основании требования мажоритария о выкупе и без решения суда.

Мажоритарии стремятся сократить расходы, занижая цену акций. В свою очередь миноритарные акционеры не могут привести доказательства, подтверждающие рыночную стоимость ценных бумаг, поскольку не имеют доступа к необходимым документам публичного общества, а также лишены возможности провести экспертизу стоимости ценных бумаг. В ЦБ рассчитывают, что предварительный судебный контроль обеспечит баланс интересов всех участников данных правоотношений.

Кроме того, в докладе определены механизмы, позволяющие сократить издержки мажоритарных акционеров на выкуп ценных бумаг, а также расширить основания для возникновения права требовать принудительного выкупа.



Предложения и замечания к докладу, включая ответы на поставленные в нем вопросы, принимаются до 26 марта 2021 года включительно.