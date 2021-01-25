МСП Банк снизил ставки по кредитам субъектам, в том числе для социально значимых и приоритетных отраслей экономики, до 7% годовых в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В начале 2021 года Минэкономразвития РФ внес изменения в «Программу 1764», согласно которым максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка Банка России (действующая на дату заключения договора), увеличенная на не более чем 2,75%. Как сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, с учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту составляет 7% годовых.

Льготные ставки будут действовать в рамках всей кредитной линейки банка при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития РФ. Так, малые и средние компании должны соответствовать условиям 209-ФЗ, иметь хорошее финансовое положение и не иметь задолженностей по налогам и зарплате и просроченных платежей по другим кредитам.

«Заявку на кредит можно подать дистанционно через систему АИС НГС с помощью электронной подписи. Подробную консультацию можно получить через региональную сеть банка, которая насчитывает 47 центров консультирования предпринимателей по всей России, а также через агентскую сеть банка. Снижение ставки происходит в рамках участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и направлено на развитие и поддержку малых и средних компаний России», — говорится в релизе.

В кредитной линейке МСП Банка есть специальные кредитные продукты для резидентов ДФО и СКФО, моногородов, высокотехнологичных стартапов и «газелей», а также молодежного и женского предпринимательства. Со списком приоритетных отраслей можно познакомиться на сайте банка.