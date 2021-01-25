Международный валютный фонд (МВФ) исходит из того, что сочетание стабильного роста цен на углеводороды с продвижением зеленой инфраструктуры поможет увеличить мировой ВВП на 0,7% в ближайшие 15 лет. Такое мнение высказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на саммите по адаптации к изменениям климата.

«По мере того, как мы пытаемся справиться с пандемией и экономическим кризисом, придется столкнуться с еще большей угрозой — изменением климата, — сказала Георгиева. — Это представляет фундаментальный риск для экономической и финансовой стабильности. Однако это также и возможность стимулировать рост и создать новые (связанные с зеленой экономикой) рабочие места». «Наше исследование показало, что сочетание стабильного роста цен на углеводороды и зеленой инфраструктуры может укрепить мировой ВВП в ближайшие 15 лет на примерно 0,7% и создать миллионы рабочих мест», — обратила внимание она.

По словам директора, МВФ поддерживает переход к новой экономике — низкоуглеводородной и климатически устойчивой, что «поможет бороться с причинами изменения климата и позволит адаптироваться к его последствиям».

Глава МВФ выступает за переход к экономике с низким потреблением углеводородов Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В этой связи Георгиева предложила ряд мер. В частности, предполагается включить вопросы климата в ежегодную экономическую оценку стран, анализ будет проводиться по путям минимизации возможного ущерба и источникам выбросов, а также касательно ценообразования на углеводороды. Кроме того, по мнению МВФ, необходимо учитывать риски финансовой стабильности, наращивать стресс-тесты и изучать оценки надзорных структур. При этом финансовые ведомства и ЦБ должны наращивать свои возможности в свете повестки изменения климата.

«(Необходимо) включение климатических показателей в макроэкономические данные, — сказала глава МВФ. — Мы запустим в этом году механизм мониторинга изменения климата для отслеживания экономического воздействия и принятых мер по снижению рисков».