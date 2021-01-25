Транскапиталбанк совместно с компанией Balance Platform объявили о запуске автоматизированного сервиса по обработке ипотечных заявок. Сервис позволяет принять положительное решение по любой ипотечной заявке в течение трех рабочих часов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кроме этого, упрощены требования к полному комплекту документов. Чтобы подать заявку на получение ипотечного кредита, необходимо предоставить пакет из трех документов: паспорт, анкету заемщика, документ о доходе. Теперь при подаче ипотечной заявки не требуются ни трудовые договоры, ни трудовые книжки», — говорится в релизе.

В электронной заявке допустимы любые вложения: картинки, фотографии, сканы, документы, архивы.

Заявку можно направить любым удобным способом: на почту, личный кабинет или по каналу API.