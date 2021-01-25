Выступление президента РФ Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» запланировано на 27 января. Об этом ТАСС сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



«Выступление президента запланировано на среду», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В декабре 2020 года женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума сообщила, что традиционно проходившая в швейцарском городе Давосе ежегодная встреча лидеров бизнеса и глобальной политики пройдет в 2021 году в Сингапуре с 13 по 16 мая.

Как говорил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк, организация также запланировала на 25—29 января 2021 года традиционную «давосскую неделю», которая будет проходить в онлайн-формате. Речь пойдет о «восстановлении доверия и разработке принципов политики и партнерства». Кроме того, 6—7 апреля 2021 года Всемирный экономический форум проведет в Токио саммит на тему «глобального технологического управления».