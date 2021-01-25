Министерство юстиции России опубликовало для общественного обсуждения законопроект о включении его в перечень ведомств, имеющих доступ к банковской тайне. Это позволит эффективнее осуществлять надзор за финансовой деятельностью некоммерческих организаций (НКО), говорится в пояснительной записке к документу на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, проект ФЗ «О внесении изменений в статью 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России и его территориальными органами федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций и предусматривает включение ведомства в перечень государственных органов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

Минюст и его территориальные органы вправе проводить проверки соответствия деятельности НКО, включая общественные объединения, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, их уставным целям. Для проверки соответствия расходования денежных средств НКО уставным целям Минюсту и его территориальным органам необходима информация о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций.

Эту информацию Минюст и его территориальные органы вправе запрашивать и получать в том числе у кредитных и иных финансовых организаций. Но статья 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» не содержит положений о праве кредитных организаций представлять Минюсту информацию, являющуюся банковской тайной, вследствие чего кредитные организации отказывают министерству и его территориальным органам в предоставлении необходимой информации. Но при ее отсутствии не всегда возможно определить соответствие расходования денежных средств НКО уставным целям.

«Внесение изменений... позволит Минюсту России и его территориальным органам осуществлять возложенную законодательством на Минюст России функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме», — говорится в пояснительной записке.