Предложения Банка России об установлении новых требований к инвестиционным страховым продуктам требуют достаточно детальной проработки, так как предложенный подход меняет экономику страховых продуктов, сокращает возможности для конкуренции и индивидуализации. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

По мнению страховщиков, данные требования фактически направлены на полное исключение каких-либо недопониманий при приобретении полисов страхования жизни, то есть вводятся достаточно серьезные требования к страховым продуктам и их стандартизация. Но одновременно происходит сворачивание широкой продуктовой линейки.

Так, требование о возврате 100% взносов до уплаты третьего взноса серьезно меняет существующие практики и экономику продукта. Договоры бывают с ежеквартальными и ежегодными взносами, соответственно, третий взнос может приходиться на третий год. Это означает, что «период охлаждения» становится многолетним, притом что страховщик несет серьезные расходы с первого дня (и РВД, аквизиционные расходы, формирование резервов, комиссия депозитария, комиссия за приобретение ценных бумаг и т. д.). Действительно ли такое нововведение оправдано? Это должно стать предметом общественного обсуждения, считает Виктор Дубровин.

А вот установление двукратного размера по риску «смерть» существует и сейчас, но не в 100% продуктов, в данном случае скорее речь идет о стандартизации.

«Для рынка введение подобной «стандартизации» может носить негативный характер, так как создает негативный арбитраж с другими финансовыми продуктами, а главное — сокращает потенциал для развития продуктовых сервисов и инноваций», — отметил Виктор Дубровин.