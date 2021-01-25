«Тинькофф Бизнес» запустил комплексное предложение для предпринимателей и компаний, которым нужно принимать платежи по картам: при подключении торгового эквайринга бизнес-клиенты могут бесплатно получить устройства, совмещающие в себе и кассу, и платежный терминал.



«Онлайн-кассы со встроенным эквайрингом aQsi5 предприниматели могут получить в пользование на весь срок обслуживания в «Тинькофф Бизнесе». Клиент платит только стандартную комиссию за эквайринг и сможет сэкономить на покупке оборудования до 25 тыс. рублей», — говорится в релизе.

Переносные онлайн-кассы подходят для использования в любых торговых точках, интернет-магазинах и при любых расчетах согласно закону «О применении контрольно-кассовой техники» (54 ФЗ). Кассы aQsi5 компактны, поэтому их удобно использовать курьерам и службам доставки.

Кассы позволяют принимать платежи любыми банковскими картами, а также поддерживают бесконтактную оплату мобильными сервисами Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Кроме того, онлайн-кассы оснащены встроенным сканером штрихкодов, поэтому подходят для работы с товарами, которые требуют специальной маркировки: шубы, парфюмерия и др.

На все устройства предустановлена система товароучета, которая помогает контролировать точное количество позиций в магазине и на складе, а также учитывать сроки доставки. Встроенное программное обеспечение анализирует продажи: размер среднего чека, выручку, популярные товары, позволяет подключать акции и программы лояльности.

Оформить заявку на кассу с подключенным торговым эквайрингом можно на сайте «Тинькофф Бизнеса».