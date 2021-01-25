Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму, следует из проекта заключения, который есть в распоряжении РИА Новости.

Проектом, которым вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве», закрепляется возможность сохранения ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года, отмечается в проекте заключения Кабмина.



«Положения абзаца восьмого части первой статьи 446 ГПК в редакции законопроекта предусматривают возможность учета материального положения не только должника-гражданина, но и лиц, находящихся на его иждивении, что не нашло отражения в предлагаемых изменениях в закон об исполнительном производстве», — отмечается в отзыве Кабмина. Кроме того, указывается на «новый порядок установления величины прожиточного минимума, исключающий ежеквартальную периодичность, в связи с чем соответствующие положения законопроекта не соответствуют требованию согласованности правовых норм в системе правового регулирования».

Вместе с тем в проекте «отсутствуют механизм защиты доходов в размере прожиточного минимума и порядок действий участников исполнительного производства при получении должником периодических доходов без использования банковского счета и (или) направления исполнительного документа о взыскании денежных средств или об их аресте в банк непосредственно взыскателем».

В Кабмине также считают, что «положения законопроекта должны отвечать принципу соразмерности при обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и должника-гражданина как при предоставлении исполнительского иммунитета, так и при определении случаев, на которые он не распространяется». «Наряду с этим в целях обеспечения эффективного взаимодействия судебных приставов-исполнителей и банков необходимо предусмотреть отлагательный срок вступления в силу законопроекта», — отмечается в заключении Кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом необходимости его доработки до внесения в Государственную думу», — говорится в заключении.