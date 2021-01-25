Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 41 копейку к предыдущему закрытию и составил 75,71 рубля. С начала торговой сессии было проведено 69,5 тыс. сделок на 3,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,53—75,8675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,8425 рубля, увеличившись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,2 тыс. сделок на 360,1 млн евро по курсам от 90,78 до 91,9775 рубля за евро.

Сегодня колебания пары доллар/рубль привлекают много совсем необоснованного внимания, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«То ли наблюдатели отчаянно ищут тут признаки реакций на политические митинги и протесты, то ли ждут разворота тренда, — рассуждает эксперт. — И то и другое может проявляться, но в отскоке доллара есть вполне рациональное зерно — рынок сравнивает сам себя, когда иллюзиям больше не осталось места».

Правда в том, полагает аналитик, что тема санкций никуда не делась, она все так же актуальна, а при текущем состоянии отечественной экономики это был бы довольно неприятный сюрприз извне. Кроме того, добавляет Бодрова, в нефти нет четкого понимания среднесрочной перспективы, в то время как добыча растет, а спрос остается вялым.

«В общем, у рубля были поводы отойти в сторону. Доллар вырос до 75,74 рубля, как и было обозначено, и может зависнуть в пределах 75—76 рублей. Евро стоит 91,82 рубля, оставляя за собой известные границы диапазона 90—92 рубля», — заключает эксперт.