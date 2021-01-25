В ноябре 2020 года объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов сократился на 6,7% по сравнению с октябрем и составил 640,6 млрд рублей, что меньше аналогичного показателя годом ранее (819,2 млрд рублей). Об этом говорится в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».



Субъектам МСП было предоставлено 165 944 кредита (уменьшение на 18,7% по сравнению с октябрем 2020 года), число заемщиков — субъектов МСП, получивших кредит, составило 149 883, снизившись по сравнению с октябрем на 18,5%. В то же время оба показателя в 1,4 раза превышают значения ноября предыдущего года.

Средний размер кредита заемщиков — субъектов МСП в ноябре 2020-го увеличился по сравнению с предыдущим месяцем (до 3,9 млн рублей), однако был ниже, чем в январе 2020 года (4,2 млн). Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в ноябре 2020-го был равен 346,3 млн рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 декабря 2020 года составила 5659,6 млрд рублей, увеличившись на 114,9 млрд (или на 2%) за ноябрь и на 921,3 млрд (или на 19,4%) с начала 2020 года. Годовой темп прироста задолженности по кредитам субъектам МСП на 1 декабря 2020-го несколько снизился по сравнению с предыдущим месяцем, но остается на достаточно высоком уровне (20,4%).



Доля задолженности по кредитам субъектам МСП в общей сумме задолженности по кредитам увеличилась на 0,34 процентного пункта по сравнению с предыдущей отчетной датой и на 1 декабря 2020 года составила 15,04%.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях, в ноябре 2020 года по‑прежнему были значительно ниже, чем в аналогичный период предыдущего года: по краткосрочным (на срок до одного года) — на 2,21 п. п., по долгосрочным (на срок свыше одного года) — на 2,22 п. п. При этом средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам с сентября 2020 года незначительно возрастала, приближаясь к уровню II квартала 2020-го (в ноябре она составила 8,26% годовых, что на 0,34 п. п. выше, чем в предыдущем месяце).



Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным кредитам снизилась на 0,13 п. п., составив 8,03% годовых. В ноябре 2020 года спред между процентными ставками по кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям и кредитам прочим нефинансовым организациям по краткосрочным кредитам составил 2,63 п. п., по долгосрочным кредитам — 2,15 п. п.