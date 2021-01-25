Среднемесячная зарплата в Москве в 2019 году составила 94,3 тыс. рублей, больше всего получают специалисты в сфере финансовой и страховой деятельности, меньше всего — сотрудники гостиниц и ресторанов, сообщили в Аналитическом центре Москвы.

«По официальным данным за 2019 год, среднемесячная заработная плата в Москве составила 94,3 тыс. рублей. Наибольший среднемесячный оклад зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (188,2 тыс. рублей), в IТ и связи (131 тыс. рублей). В аутсайдерах гостиницы и рестораны (в среднем 39,8 тыс. рублей в месяц) и административная деятельность (53,8 тыс. рублей)», — сообщили в центре.

Отмечается, что один из самых высоких темпов роста заработных плат наблюдается в строительстве: +35,1% с 2017 по 2019 год, что выше среднего темпа роста зарплат для всех специальностей в Москве, который составляет 27,7%.

«Темпом быстрее среднего зарплаты растут также в научной и технической деятельности (+39,5%) и в оптовой торговле (+33,5%). А вот в индустрии гостеприимства и общепите заработная плата растет медленнее всего: +9,5% за два года», — добавили в Аналитическом центре.