Пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последнее столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Давосском форуме. Об этом пишет РБК . По словам генсека, сегодняшнее состояние мира можно охарактеризовать словом «хрупкость».

Более 2 млн человек умерли, и мир находится в самом тяжелом экономическом кризисе почти за столетие, это видно в неравенстве между людьми и странами, которое подчеркнула пандемия, заявил Гутерриш. Также видна нестабильность кризисов климата и биоразнообразия, отметил он. По словам генсека, в 2021 году мировые лидеры должны направить мир на верный путь, изменив курс и двигаясь в правильном направлении. Можно использовать наше восстановление после пандемии COVID-19, чтобы перейти от уязвимости к устойчивости, отметил Гутерриш.

Мировой ВВП сократился на 4,3% из-за пандемии Это самое резкое сокращение мирового производства со времен Великой депрессии, сказано в докладе.

Он напомнил, что преодоление существующих угроз и препятствий потребует диалога и сотрудничества: правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе. Генсек ООН также поднял тему неравномерного распределения вакцины от коронавируса, которую неоднократно поднимали в выступлениях эксперты и руководители Всемирной организации здравоохранения.

Гутерриш подчеркнул, что вакцины в основном поступают в развитые страны, тогда как государства с более низким уровнем доходов ее не получают. Вакцина должна рассматриваться как глобальное общественное благо, и необходимо финансировать инициативу COVAX, которая направлена на обеспечение препаратом беднейших стран, считает Гутерриш.