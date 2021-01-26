Ажиотажем, возникшим вокруг новой игровой приставки PlayStation 5, появившейся на российском рынке в конце прошлого года, решили воспользоваться мошенники, пишет «Коммерсант» . Они предлагают на досках частных объявлений дефицитный товар дешевле, чем в среднем в Интернете.

Когда покупатель звонит такому «продавцу», мошенник предлагает завести электронный кошелек на одном из легальных ресурсов. К этому кошельку якобы будет привязана виртуальная карта покупателя, с которой и надо будет произвести платеж. Покупатель заводит электронный кошелек, переводит на него деньги, сообщает об этом «продавцу», после чего покупателю приходит СМС с сообщением, что ему выпущена виртуальная карта, с номера, похожего на телефон сервиса электронного кошелька. Покупатель переводит деньги со своего кошелька на «свою» виртуальную карту, которая на практике оказывается картой мошенника. После этого мошенник исчезает.

ЦБ предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

Глава службы безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин полагает, что максимальный интерес для мошенников схема может представлять, когда у покупателя особенно сильно желание быстрее купить дефицитный товар и при этом сэкономить. При реальном открытии кошелька операторы не шлют номера карт в СМС, пояснил Шубин. В компании RTM Group сообщили, что схема появилась в 2018 году. Тогда с ее помощью мошенники «продавали» автомобили, а сейчас она вернулась на фоне дефицита игровых приставок PlayStation 5.

По словам гендиректора SafeTech Дениса Калемберга, схема не привязана к какой-то конкретной области или предмету покупки и будет работать везде, где есть ажиотаж. Чаще всего, как и в схеме с онлайн-кошельками, мошенники стремятся увести пользователей с платформы, поскольку вне ее служба безопасности не может отслеживать их действия, указывают в «Авито». Ресурс блокирует отправку ссылок во встроенном мессенджере в приложении и на сайте «Авито», а при попытке отправить номер телефона сообщение удаляется и пользователь получает предупреждение о том, что это может быть небезопасно. Но пользователь может отправить номер повторно, если уверен в добросовестности продавца.