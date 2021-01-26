Общий размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по страховым случаям прошлого года составил 20,5 млрд рублей, из этой суммы уже выплачено 19,6 млрд. Такие данные представило накануне АСВ, уточнив, что страховые случаи в 2020 году наступили в отношении 18 банков — участников системы обязательного страхования вкладов.

В том числе в IV квартале страховые случаи наступили в отношении восьми банков, общая страховая ответственность АСВ по ним — 7,8 млрд рублей.

Стандартный лимит в 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке обеспечивал возможность 95% вкладчиков указанных банков полностью вернуть свои средства за счет страхового возмещения.

По страховым случаям 2020 года агентство выплатило в адрес 30,7 тыс. обратившихся вкладчиков 19,6 млрд рублей возмещения, что составило 95,6% объема страховой ответственности (в том числе в IV квартале 9,7 тыс. вкладчиков получили 7,1 млрд рублей). В составе этих выплат 709 млн рублей направлено в адрес 1,8 тыс. обратившихся за возмещением юридических лиц.

По ранее наступившим страховым случаям в течение года было выплачено 2,5 млрд рублей страхового возмещения (деньги получили 14,3 тыс. вкладчиков 211 банков). В том числе выплаты на сумму 157 млн рублей получили 0,8 тыс. юридических лиц.

В АСВ напоминают, что по наступившим начиная с 1 октября страховым случаям возмещение по вкладам наравне с малыми предприятиями могут получить некоммерческие организации социальной направленности, в том числе потребительские кооперативы, ТСЖ, религиозные организации, благотворительные фонды и ряд других. Страховое возмещение в общем размере 6,6 млн рублей уже выплачено 23 подобным организациям.

По страховым случаям, наступившим начиная с 1 октября 2020 года, также увеличен до 10 млн рублей размер страхового возмещения, выплачиваемого вкладчику-физлицу при наличии на его счетах временно высоких остатков, образовавшихся в связи с установленными законом особыми жизненными обстоятельствами. Возмещение свыше стандартного лимита получили четыре физических лица на общую сумму 8,4 млн рублей.



Также сообщается, что новым сервисом, позволяющим банкам-агентам принимать заявления на страховку в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения, воспользовались 5,2 тыс. вкладчиков, которым выплачено возмещение на сумму 1,55 млрд рублей. Кроме того, в 2020 году более 3,4 тыс. вкладчиков получили через портал госуслуг в электронном виде 2,7 тыс. выписок из реестров обязательств банков и свыше 700 справок о выплаченных суммах возмещения по вкладам, следует из релиза.