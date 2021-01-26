Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Минфина, сообщает РБК , уточняя, что трансляция голосования велась на сайте верхней палаты парламента страны.

За утверждение Йеллен проголосовали 84 сенатора из 100. Кандидатура считается одобренной, если за нее голосует простое большинство сенаторов. Таким образом, Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США, указывает информагентство.

За несколько дней до голосования Йеллен выступала на слушаниях в финансовом комитете сената. Там она заявила, что в случае одобрения ее кандидатуры пересмотрит санкционную политику США. Она уточнила, что попросит своего заместителя провести всесторонний обзор санкционной политики страны, чтобы ограничения «использовались в стратегических целях и соответствующим образом».

Она также подтвердила более ранние сообщения Bloomberg о том, что замглавы Минфина проверит работу управления контртеррористической и финансовой разведки. Это подразделение Минфина отвечает за санкции.



С 2014 по 2018 год Йеллен возглавляла американскую Федеральную резервную систему. О ее выдвижении на пост главы Минфина стало известно в ноябре.