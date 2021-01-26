Клиенты банка «Открытие» — владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка. «Банк расширил набор сервисов, призванных упростить daily banking для руководителей малого бизнеса», — отмечается в релизе кредитной организации.

«Улучшено распознавание QR-кодов на платежах, добавлена сортировка ленты операций по контрагентам, а отображение банкоматов с поддержкой NFC-чипов сделает удобнее использование виртуальных карт для бизнеса», — рассказал, в частности, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие» Виталий Сытников.

Новая версия мобильного приложения «Бизнес-портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market.



Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, «Открытие» предлагает клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса интернет-банк и открытое API — возможность объединить сервисы банка с другими приложениями, напоминают в финучреждении.