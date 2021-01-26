Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к росту цен на некоторые услуги в России, в список больше всего подорожавших услуг вошли уборка, ремонт и строительство, вызов «мастера на час» и установка бытовой техники. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса объявлений «Авито».

Услуги по уборке помещений за год подорожали на 50%, это стало абсолютным максимумом среди всей сферы услуг. Одна из причин — опережающий рост спроса (плюс 65%) по сравнению с ростом предложения (плюс 35%).

Услуги по ремонту и строительству в 2020 году подорожали на 25% по сравнению с 2019 годом. Спрос на эти услуги вырос на 37%, а предложение — всего на 3%.

Вызов «мастера на час» стал дороже на 25%, при этом спрос вырос на 46%, а предложение — на 23%.

Установка техники и рекламно-полиграфические услуги подорожали за время пандемии на 20%. Но если в установке техники рост цен объясним — предложение выросло всего на 14%, а спрос — на 81%, — то подорожание услуг по рекламе изменением баланса спроса и предложения объяснить трудно: потребность в них выросла на 21%, а предложение этих услуг увеличилось гораздо больше — на 52%, отмечается в материале РБК.

При этом ситуация с ремонтом и обслуживанием техники соответствует базовым законам экономики: предложение за год выросло на 86%, спрос — только на 51%, в результате цены на эти услуги упали на 7%.



Из материала следует, что, несмотря на сокращение предложения и рост спроса, не изменились цены на услуги в сфере красоты и здоровья, Интернета, благоустройства территорий, на обучение и курсы, организацию праздников и мероприятий, на бытовые услуги.