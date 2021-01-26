Министерство финансов США при администрации Джо Байдена вернется к идее разместить на американской банкноте достоинством 20 долларов изображение американской аболиционистки Гарриет Табмен, боровшейся в XIX веке против рабства и за социальные реформы в стране. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Портрет чернокожей активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре. «Министерство финансов предпринимает шаги, чтобы возобновить усилия, направленные на то, чтобы поместить изображение Гарриет Табмен на лицевую сторону новой 20-долларовой купюры», — заявила Псаки. «Мы изучаем способы ускорить этот процесс», — добавила пресс-секретарь. По ее словам, важно, чтобы деньги отражали «историю и разнообразие <...> страны».



Об идее разместить портрет Табмен на 20-долларовой купюре было объявлено еще в годы президентства демократа Барака Обамы. Однако после прихода к власти администрации республиканца Дональда Трампа этот процесс затормозился.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация.

