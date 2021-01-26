Ключевые фондовые индексы РФ движутся вниз в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи потерял 0,52% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 379,9 пункта. Индекс РТС, дернувшийся было чуть вверх на самом старте торгов (они открылись на отметке 1 415,26 пункта против 1 412,02 на закрытии понедельника), на вышеуказанный момент времени составлял 1 409,48 пункта (минус 0,18%).

На 10:27 индекс РТС был в плюсе на 0,04%, на 10:35 — в минусе на 0,3%.



«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть развернулись вниз после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Перед открытием торгов она ожидала «курса на снижение в связи с ухудшением внешнего фона» и не исключила завершения дня «на минорной ноте», добавив, что «санкционных новостей пока не появилось, но о новых ограничительных мерах против РФ западные страны теоретически могут объявить в любой день».

«Внешний фон сегодня говорит в пользу возобновления коррекционного снижения: американские фьючерсы падают на полпроцента, чуть больше снижается нефть, в минусе основные товарные активы, за исключением золота», — указывает и главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, «особых причин для заокеанского падения нет. Но рост золота при укрепляющемся долларе может говорить о том, что все-таки страхи более слабого роста мировой экономики из-за продолжающегося победного шествия пандемии нарастают и инвесторы начали уходить в защитные активы. Для рублевых активов к этим рискам добавляются санкционные проблемы и рост протестных настроений населения».

Комментируя результаты предыдущего торгового дня, Антонов обратил внимание, в частности, на внушающую «особое опасение» просадку котировок акций СберБанка и «Норникеля» и пояснил, что «динамика этих бумаг хуже рынка часто говорит о том, что нерезиденты приступили к продажам российских акций».