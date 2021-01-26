Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством.

«В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством», — говорится в сообщении ведомства.

В Роструде также обратили внимание на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности ведомства. Оно использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

Информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости «Онлайнинспекция.рф». Там же функционирует сервис «Дежурный инспектор». За консультацией можно обратиться и в инспекцию труда в своем регионе.