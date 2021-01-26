Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц осталась в 2020 году на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей. При этом в 26 регионах РФ, в которых проживают 26,4% всех автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, такие результаты зафиксированы на фоне резкого — на 23% — роста стоимости средней корзины запчастей и являются результатом конкуренции страховщиков по ОСАГО за безубыточных клиентов.

Глава союза отметил, что средняя премия для автомобилей физлиц за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, оказалась даже немного ниже, чем в среднем за год, и составила 5 410 рублей. «Благодаря реформе страховщики получили эффективные инструменты привлечения безубыточных клиентов, к которым, как хорошо известно, относится большая часть российских автомобилистов. Поэтому, несмотря на то что основное давление на стоимость ОСАГО выросшие цены на запчасти стали оказывать именно в конце 2020 года, мы видим, что средняя премия стала ниже, а не выше», — сказал Юргенс.

В топ-десятку регионов по снижению средней премии для легковых автомобилей физлиц в 2020 году вошли Пермский край (средняя премия составила 5 055 рублей, снижение на 2,3%), Владимирская область (4 654 рубля, снижение на 1,9%), Псковская область (3 557 рублей, снижение на 1,7%), Татарстан (5 863 рубля, снижение на 1,6%), Мордовия (4 661 рубль, снижение на 1,6%), Архангельская область (5 473 рубля, снижение на 1,6%), Тува (3 232 рубля, снижение на 1,5%), Чувашия (4 881 рубль, снижение на 1,5%), Свердловская область (5 358 рублей, снижение на 1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (5 766 рублей, снижение на 1,4%).



«Ожидаемо среди регионов-лидеров по снижению средней премии нет Москвы и Санкт-Петербурга и их областей: из-за большого количества иномарок в этих регионах давление резко выросшей в результате роста курса валют стоимости ремонта на цену ОСАГО было выше, чем где-либо еще. В то же время и в них цена годового полиса ОСАГО осталась практически на уровне 2019 года, отклонившись в большую сторону максимум на 100 рублей: в Москве средняя цена полиса обязательной «автогражданки» для автомобиля физлица составила 8 531 рубль, в Московской области — 7 132 рубля, в Санкт-Петербурге — 7 801 рубль, в Ленинградской области — 5 626 рублей», — рассказал Юргенс.