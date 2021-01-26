Российский фонд прямых инвестиций и Российско-японский инвестиционный фонд вложили 1 млрд рублей в Эс-Би-Ай Банк. Об этом во вторник объявили в РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ, создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) завершили инвестицию в размере 1 млрд рублей в SBI Банк — дочернюю кредитную организацию японской корпорации SBI Holdings в России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российский банк «направит средства, полученные в результате трансакции, на финансирование дальнейшего расширения и развитие ключевых направлений после успешного переформатирования бизнес-модели с фокусом на самые современные цифровые технологии в области финансов».

Инвестиции «направлены на создание ведущего в России банка по применению цифровых и высоких технологий совместно с SBI Holdings», отметил, комментируя финансовое вливание в Эс-Би-Ай Банк, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.



В справке о кредитной организации указано, что она следует стратегии SBI Holdings по цифровой трансформации финансовой отрасли и «активно развивает бизнес-модель универсального онлайн-банка», предлагая продукты для малого и среднего бизнеса, в том числе электронные банковские гарантии, а также комплексное цифровое решение «Свой круг» для управления семейным бюджетом.