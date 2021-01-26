В ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект о снятии ограничений в деятельности обществ взаимного страхования (ОВС). Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил председатель совета Национальной ассоциации обществ взаимного страхования (НАВС) Константин Пылов.

«Предельная численность членов ОВС, которая сейчас установлена законом (не более 2 тысяч физлиц и 500 юрлиц), — это кошмарная норма, которая не соответствует действующему положению на страховом рынке», — отметил он. Кроме того, по словам Пылова, развитию ОВС в России мешает ограниченность доступных для них видов страхования, в частности запрет на личное страхование.

В прошлом году НАВС подготовила и направила в федеральные органы законодательной и исполнительной власти два законопроекта о внесении изменений в законодательные акты и Гражданский кодекс, позволяющих исключить необоснованные ограничения в деятельности ОВС. Минфин разработал законопроект, который прошел открытое обсуждение. Он снимает основные ограничения по численности членов ОВС: создать общество смогут не менее пяти физлиц и/или юрлиц, а верхняя планка по количеству участников отсутствует. Снимаются ограничения и по видам страхования — ОВС смогут заниматься всеми видами страхования, в том числе и личным. Также в ОВС планируется ввести понятие гарантийного фонда как аналога уставного капитала страховщика: для обществ, которые не занимаются страхованием ответственности, его планируется установить в объеме 100 млн рублей, для тех, кто занимается страхованием всех видов, — 300 млн рублей.

«Мы поддерживаем эту версию законопроекта, в нем учтены основные предложения, — сообщил член наблюдательного совета РНПК Игорь Жук. — Думаю, в течение недели-двух станет понятен механизм внесения этого законопроекта в Госдуму».

По его словам, ОВС могут быть востребованы в сфере страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, страхования профобъединений, госкорпораций и холдингов, производств, связанных с высокими экологическими рисками.

Напомним, ОВС — некоммерческая организация, которой управляют сами ее члены. Они устанавливают размер взносов, и собранные средства направляются исключительно на страхование членов ОВС. «Взаимное страхование — это надежно, потому что участники ОВС сами себя страхуют, и прозрачно, потому что нет посредников с их комиссионными вознаграждениями, и что самое главное — ОВС позволяет накапливать средства при безубыточном страховании», — говорит Игорь Жук.



На сегодня в реестре Банка России 13 ОВС, из которых шесть — в Москве и два — в Санкт-Петербурге. В 2020 году действовало 12 ОВС, которые собрали со своих членов 177 млн рублей страховой премии. С 2007 года, когда было введено лицензирование взаимного страхования, с рынка ушло 21 ОВС.