В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно собрать картинку профиля с помощью конструктора аватаров. Об этом во вторник сообщили в «Сбере».

«Конструктор позволяет настроить многие индивидуальные черты: форму лица, оттенок кожи и цвет глаз, прическу, одежду», — рассказали в кредитной организации. В релизе есть ссылка на соответствующий ролик .

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно зайти в мобильное приложение, перейти в «Профиль» и нажать на аватар. «Кроме создания уникального портрета с помощью конструктора, по тому же пути можно установить на аватар любую картинку с телефона или сделать моментальное фото», — уточняют в банке.



Созданное изображение будет аватаром клиента в профиле «СберБанка Онлайн» и в «Диалогах».

В СберБанке сообщили, что год назад, до разработки конструктора, было проведено исследование с целью оценить потенциальную востребованность сервиса создания аватаров в банковском приложении и около 30% респондентов сказали, что обязательно бы им воспользовались. «Конструктор аватаров уже успели оценить многие наши клиенты, особенно молодежь, самая активная аудитория приложения», — отметил директор дивизиона «Цифровая платформа» СберБанка Алексей Круглов, уточнив, что в общей сложности приложением «СберБанк Онлайн» пользуются более 65 млн человек ежемесячно.

