Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который обяжет ликвидируемые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) направлять оставшуюся после расчета со всеми кредиторами сумму пенсионных накоплений в Фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН).

Сейчас законодательно не урегулирован механизм использования средств пенсионных накоплений, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов. Эти средства продолжают аккумулироваться на счетах НПФ, открытых в АСВ, которое является конкурсным управляющим фондов при банкротстве. В связи с этим законопроект предусматривает направление профицита средств пенсионных накоплений после окончания расчетов с кредиторами, чьи требования подлежат удовлетворению за счет соответствующих средств, в формируемый АСВ Фонд гарантирования пенсионных накоплений.

«Таким образом, направление в ФГПН средств, составляющих пенсионные накопления ликвидируемых негосударственных пенсионных фондов, оставшихся после завершения расчетов по требованиям кредиторов, подлежащим удовлетворению за счет указанных средств, будет соответствовать их целевому использованию», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время средства из Фонда гарантирования пенсионных накоплений направляются АСВ на выплату гарантийного возмещения застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного страхования.

Предусматривается, что закон в случае принятия вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и будет применяться в случаях, если производство по делу о банкротстве НПФ возбуждено как после, так и до дня вступления в силу этих поправок.