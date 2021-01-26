Цены на нефть вырастут в текущем году более чем на 20%. Такой прогноз содержится в обнародованном во вторник январском докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики.

Как говорится в этом документе, «отражая прогнозируемое глобальное восстановление (экономики), цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым (уровнем) 2020 года, однако будут все еще оставаться намного ниже (уровня) 2019 года».

«Цены на другие сырьевые товары, кроме нефти, тоже, как ожидается, вырастут. Как прогнозируется, прежде всего сильно ускорится в 2021 году (рост цен) на металлы», — отмечают специалисты фонда.