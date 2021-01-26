Величина прожиточного минимума (ПМ) за III квартал 2020 года на душу населения составила 11 606 рублей, следует из приказа, подписанного главой Минтруда РФ Антоном Котяковым.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года на душу населения 11 606 рублей», — говорится в документе.

Согласно ему, величина ПМ для трудоспособного населения составила 12 542 рубля, для пенсионеров — 9 519 рублей, для детей — 11 580 рублей.