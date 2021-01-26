Нефтяные компании по итогам 2020 года выплатили в бюджет РФ около 350—400 млрд рублей в рамках демпферного механизма на топливном рынке, окончательная цифра уточняется, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«Сейчас цифра уточняется, порядка 350—400 миллиардов (рублей. — Прим. ред.)», — ответил он на вопрос о том, во сколько ведомство оценивает поступления в бюджет от демпфера в целом по 2020 году.

«Просто окончательные данные за декабрь придут, будут окончательно понятны цифры. Но в районе 400 миллиардов, 350—400 миллиардов будет», — добавил Сазанов. Он отметил, что в настоящее время ценовая конъюнктура рынка такова, что теперь нефтяники должны получать выплаты от государства в рамках демпфирующего механизма. А также напомнил, что ожидает стабилизации ситуации с ценами на российском топливном рынке за счет этого.

Минфин: демпфер обеспечит стабильность цен на топливо для конечных потребителей В Минфине ожидают, что рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции.

«Я уже говорил, что сейчас начнутся выплаты компаниям, выплаты НПЗ, начиная с февраля… Думаю, что это стабилизирует ситуацию», — прокомментировал Сазанов позицию Минфина по текущей ситуации с ценами на топливо в РФ.