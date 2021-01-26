Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по России увеличился по итогам 2020-го на 3,1% и, таким образом, не превыcил 4%, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития на период до 2024 года. Такие данные представила Федеральная антимонопольная служба.

«В регуляторике и контрольно-надзорной деятельности ФАС России придерживается системы тарифообразования по принципу «инфляция минус», которая позволяет не допускать индексации платежа граждан больше чем на величину инфляции», — отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

В ведомстве констатируют, что инфляция и иные экономические сложности, с которыми столкнулась страна в период пандемии, еще более усложнили задачу соблюдения этого принципа и обеспечения стабильности этой сферы. Значительные усилия, приложенные антимонопольным органом, позволили добиться этой цели и при этом не усугублять и без того сложную для граждан ситуацию, подчеркивают в ФАС.

«Для антимонопольной службы было принципиально важно обеспечить неукоснительную реализацию этого принципа в непростой для всех граждан страны период пандемии. Работа службы в этом направлении продолжится и в 2021 году», — заверил Королев.

ФАС ежемесячно проводит мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам страны, а также порядка их утверждения в муниципалитетах. И по итогам 2020 года антимонопольный орган не обнаружил нарушений при определении их размеров, указано в релизе.



Согласно данным, опубликованным во вторник аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, жилищно-коммунальные услуги в 2020 году подорожали в среднем по России на 3,55% (при годовой инфляции в 4,91%), что стало минимальным приростом за весь доступный период статистики — с 2002 года, при этом в 15 регионах рост тарифов ЖКХ опередил инфляцию.