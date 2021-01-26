Информация о 533 млн пользователей социальной сети Facebook оказалась в руках неизвестных, которые наладили торговлю ею через Telegram. Об этом сообщает The Verge, ссылаясь на исследователя в сфере безопасности данных Алона Гала.

Бот в Telegram предлагает информацию о пользователе соцсети за 20 долларов. Например, это может быть реальный номер телефона, который необходим для регистрации в Facebook.

Активность бота зафиксирована с середины января 2021 года, он до сих пор функционирует. Отмечается, что данные в нем относятся к масштабной утечке в Facebook, которая была исправлена еще в 2019 году.