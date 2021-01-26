Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ на уровне «AA-.ru», прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный», следует из релиза агентства.

«Позитивный прогноз отражает ожидания НКР относительно дальнейшего усиления рыночных позиций банка при сохранении высокой достаточности капитала, а также прогнозируемое улучшение оценок качества управления и ликвидности», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, склонность банка к риску в настоящее время оценивается как умеренная, однако НКР ожидает ее повышения в среднесрочной перспективе в результате принятия банком новых рисков в сфере проектного финансирования.



Не связанные с банком источники фондирования диверсифицированы: на 1 декабря 2020 года среднее за шесть месяцев отношение ликвидных активов к средствам крупнейшего вкладчика составляло около 750%, а среднее отношение ликвидных активов к средствам десяти крупнейших вкладчиков — около 150%.



«В результате роста кредитного портфеля показатель достаточности капитала Н1.0 снизился с наблюдавшихся на начало 2020 года 24,9% до 19,2% на 1 декабря 2020 года. НКР прогнозирует, что, несмотря на быстрый рост активов, достаточность капитала останется высокой (не ниже 14%) благодаря еще одной докапитализации, ожидаемой в 2021 году», — заключили аналитики.

