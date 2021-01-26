Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 75,1275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 53,9 тыс. сделок на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,9325—75,79 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,4 рубля, уменьшившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,3 тыс. сделок на 327,7 млн евро по курсам от 91,125 до 91,9 рубля за евро.

Курс доллара вечером во вторник перешел к снижению и балансирует около 75 рублей, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар точно может спуститься к 74,8 рубля, но коридор колебаний в пределах 74,5—75,5 рубля все еще выглядит вполне комфортным. Евро стоит 91,29 рубля, здесь рамки 90—92 рубля смотрятся прочными», — комментирует эксперт.