Рынок нефти ждет восстановление и рост в 2021 году, он должен стать хорошим для отрасли. Такое мнение высказал генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая на отраслевой видеоконференции.



По прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,9 млн бареллей в сутки, до 95,9 млн бареллей в сутки против падения на 9,8 млн в кризисном 2020-м.

«Учитывая, что рынок нефти сейчас переходит в состояние бэквордации (ситуация, когда цены на нефть в данный момент выше, чем в прогнозируемом будущем. — Прим. ред.), мы надеемся, что 2021 год будет хорошим», — сказал Баркиндо. Он отметил, что мировой ВВП растет на 4,4% против снижения на 4,1% в 2020 году, что является огромным рывком для глобальной экономики.

По его мнению, нефтяная отрасль нуждается в инвестициях в объеме 12,6 трлн долларов. В 2020 году вложения в сектор добычи упали на треть на фоне падения спроса и цен, заключил генсек.