Московская биржа обратилась в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разъяснить, как ей осуществлять торги сахаром по рыночным ценам в то время, как производители этой продукции обязались отпускать ее по фиксированному тарифу в 36 рублей за 1 кг, пишут «Известия» , ссылаясь на источник на рынке. Национальная товарная биржа (входит в Московскую) торгует сахаром по свободной цене: она устанавливается рынком и обусловлена лишь спросом и предложением. Средневзвешенная цена за 1 кг сахара по итогам 22 января составила 39,5 рубля, поэтому организация обратилась в ФАС с просьбой уточнить: следует ли снять это противоречие и как это можно сделать. Получается, что часть заводов могут одновременно продавать сахар по фиксированной цене и по рыночной.

В ФАС отметили, что выступают за развитие биржевой торговли. Сейчас по поручению правительства ведомства принимают меры по снижению и пресечению необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания, напомнили там. Ранее Минсельхоз, Минпромторг и производители заключили соглашение о снижении цен на сахар-песок и договорились, что изготовители будут отпускать товар по 36 рублей за 1 кг, а розничные магазины продавать за 46 рублей за 1 кг. Задача производителей — обеспечить объем товара на полках магазинов, подчеркнули в ФАС.

Минпромторг: цены на сахар и масло держатся ниже уровня в соглашениях о стабилизации Средняя цена подсолнечного масла составляет порядка 99 рублей, сахара — 44 рубля.

В пресс-службе Московской биржи сказали, что торги ведутся в основном на условиях отгрузки со складов производителей сахара партиями не менее 20 т. Биржевые торги являются оптимальным способом определения рыночной цены на товар и позволяют участникам расширить свою клиентскую базу, уточнили в пресс-службе.

Непонятно, зачем знать рыночную цену на сахар, если стороны уже договорились ее зафиксировать и работают в таких условиях, считают эксперты. По их словам, в такой ситуации весь смысл биржевой торговли пропадает, а механизмы рынка уже не должны действовать: в них просто нет необходимости. Пока сложно сказать, насколько противоречива ситуация, в которой цены на сахар зафиксированы, но, с другой стороны, биржевая торговля товаром идет по свободной рыночной стоимости, сказал источник на рынке. При себестоимости сахара в 42 рубля за 1 кг компании продают его по фиксированной и меньшей цене, указал он. У заводов есть только один шанс восполнить выпадающую доходность — продавать сахар не торговым сетям. В таком контексте биржевая торговля может быть уместна, считает источник.