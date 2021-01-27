Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе «Траста», предложил миллиардеру Александру Мамуту погасить просрочку по кредиту на 0,5 млрд рублей, допущенную одной из его структур, и начать переговоры о новой реструктуризации долга объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Об этом пишет РБК , ссылаясь на представителя банка. По его словам, полная сумма долга структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд рублей. Из него основная часть приходится на кинобизнес — 19,82 млрд рублей, сумма просрочки кинобизнеса по процентным платежам — 1,1 млрд рублей. Заемщиками «Траста» являются еще две компании миллиардера: «Медхолдинг» и «Вандеркинд», их задолженность составляет 4,5 млн долларов и 2,5 млрд рублей соответственно; 500 млн рублей из долга «Вандеркинда» также просрочены, «Траст» уже направил досудебную претензию компании и планирует подачу нового иска к Мамуту.

В 2021 году «Траст» пошел на списание выручки из-за того, что с бизнесменом не удалось договориться, утверждает представитель банка: он предлагал Мамуту «закрыть просрочки и увеличить обеспечение, чтобы начать обсуждать новую реструктуризацию». В ответ на списание средств «Траст» получил четыре иска от «Синема Парка» и кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd. Источник в A&NN отметил, что «Траст» не предложил компаниям «выполнимых условий», киносети пострадали от коронавируса и сохранение индустрии соответствует интересам тысяч людей, которые в ней работают, а иски подаются в связи с форс-мажорным обстоятельством, то есть пандемией.

БНА подал иск к владельцу «Формулы кино» и «Синема парк» Александру Мамуту на 1 млрд рублей «Траст» фактически принуждает к банкротству объединенную киносеть, считает источник издания.

«Траст» не хочет банкротить кинобизнес, поскольку «осознает его социальную значимость», заявил представитель банка. По его словам, кинобизнес был приобретен дорого и управляется не оптимальным способом. После приобретения «Формулы кино» соотношение долга и EBITDA по объединенной киносети превысило шесть к одному, с 2018 года бизнес начал работать на погашение процентов без возможности погасить основной долг.

Собеседник РБК, близкий к киносети, отметил, что ее проблемы возникли еще до пандемии — в 2018 году. По словам источника, для комфортной работы, выплаты процентов и дивидендов компании нужна доналоговая прибыль на уровне 2,5 млрд рублей. В 2019 году показатель вновь превысил 2 млрд рублей. Списание средств со счетов киносети не связано с ее деятельностью. Миллиардер и «Траст» фактически достигли договоренности в 2020 году по реструктуризации долга, Мамуту нужно было выплатить 0,5 млрд рублей, добавил он: «вроде бы уже ударили по рукам», но, так как выплаты не последовало, банк списал эти деньги из выручки киносети.

В 2019—2021 годах кредиты структур Мамута погашались через просрочку, указал представитель «Траста». Так, долг компании Vitalbond в размере 10 млн долларов был просрочен в августе 2020 года и погашен в следующем месяце после требования «Траста» и предупреждения об обращении в суд. В 2020 году в просрочку вышла и компания «Медхолдинг», по этому кредиту миллиардер выплатил «Трасту» 10 млн долларов в январе 2021 года. Сейчас «Траст» предлагает компаниям Мамута погасить просрочку по «Вандеркинду» и сесть за стол переговоров по поводу кинобизнеса. На реструктуризацию «Траст» готов пойти при достаточном обеспечении, сообщил представитель банка. По словам источника в A&NN, «в кредитах и так есть достаточные поручительства бенефициара, ведь иск подан к нему».

Telegram-канал «Арбитр» опубликовал часть искового заявления, в котором указано, что истец требует изменения условий кредитного договора, в частности, просит продлить кредиты до 2027 года. Суть претензий подтвердил собеседник в компании Мамута. Четыре иска, по его словам, поданы в связи с тем, что заем технически разделен на четыре кредитные линии. Как утверждает источник в A&NN, компания не собирается быть недобросовестным заемщиком, она попросила суд сделать график погашения таким, чтобы его осилил бизнес. «Траст» же, по его словам, списал всю новогоднюю выручку, что поставило компанию «на грань банкротства».