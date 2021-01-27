Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) попросила внедрить налоговый вычет для предприятий, компенсирующих своим сотрудникам затраты на занятия фитнесом. Такая инициатива содержится в письме ассоциации, направленном в адрес президента РФ (копия письма есть в распоряжении ТАСС).
«Мы уверены, что вовлечь население в ведение здорового образа жизни можно в том числе и через работодателей, сделав спорт частью корпоративной культуры компаний. Не все предприятия обладают достаточной технической базой и человеческими ресурсами, чтобы организовать тренировочный процесс самостоятельно, а между тем занимающиеся спортом сотрудники реже болеют и работают более продуктивно», — говорится в письме.
Во вторник, 26 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.
Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.
В АОФИ указывают, что аналогичная мера для предприятий, которые оплачивают фитнес для своих сотрудников, оказала бы «существенное влияние» как на состояние отрасли фитнеса, пострадавшей от пандемии, так и на компании из других сфер, «ведь включить фитнес в соцпакет для сотрудников — дорого, а налоговый вычет может быть решением проблемы».
«Правильной и ожидаемой мерой стало принятие в первом чтении в Государственной думе РФ налогового вычета для граждан, занимающихся фитнесом. Мы надеемся на внимание со стороны властей к аналогичной мере для предприятий. Однозначно такая инициатива решает задачу реализации национальных целей страны: вовлечения максимального количества людей в занятия спортом и поддержания здорового образа жизни 70% населения к 2030 году. Более того, эта мера будет способствовать стабилизации фитнес-индустрии, серьезно пострадавшей от пандемии, сохранению количества компаний и, как итог, отчислений в бюджет», — сказала ТАСС президент АОФИ Ольга Киселева.
Ассоциация также поддерживает инициативу Общероссийского народного фронта по снижению страховых взносов для бизнеса, который вкладывается в поддержку здоровья своих работников, в их занятия физкультурой и спортом.