📰 В правительстве обеспокоены распространением в Интернете мошеннических схем с использованием «первых лиц государства», пишет «Коммерсант» . МВД и Роскомнадзору поручено к концу февраля проработать способы борьбы с такими интернет-ресурсами, а Минцифры — к середине марта рассмотреть подготовку законодательных инициатив в этой сфере. Рост объемов такого мошенничества спровоцировали объявления о социальных выплатах семьям с детьми в период пандемии. Привлечь к ответственности их администраторов будет сложно, поскольку сайты зачастую управляются из-за границы, полагают эксперты.

📰 Авиабизнес попросил Росавиацию разрешить применять код-шеринговые соглашения на субсидируемых маршрутах, пишут «Известия» . С такой инициативой к регулятору обратились холдинг «Аэропорты регионов» и шесть авиакомпаний. Пассажиры благодаря этому получат широкий выбор вариантов пути к месту назначения, также улучшится транспортная доступность в удаленных регионах, считают авторы инициативы. Авиакомпании повысят заполняемость рейсов на субсидируемых маршрутах, а у аэропортов увеличится трансферный пассажиропоток. Государству такая мера позволит улучшить эффективность расходования бюджетных средств и достичь доли 50% авиаперевозок в обход Москвы.

📰 Прокурор Женевы уведомил бизнесмена и арт-дилера Ива Бувье о прекращении расследования по делу о мошенничестве, пишет РБК . Рыболовлев обвинял Бувье в продаже картин по завышенной стоимости. Миллиардер оценивает свой ущерб в 1 млрд долларов. Ранее суд Монако закрыл аналогичное дело и снял с арт-дилера обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Спор между россиянином и арт-дилером продолжается с 2015 года, тяжба ведется также в Сингапуре и США. В Швейцарии расследование насчитывало 38 эпизодов, в которых фигурировали картины Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Рене Магритта.

📰 В России намерены расширить контроль над государственными инвестициями, распространив казначейское сопровождение с 2022 года на все значимые капвложения государства на всех уровнях, пишет «Коммерсант» . Поправки к Бюджетному кодексу об этом правительство одобрило и внесло в Госдуму. Предполагается, что казначейское сопровождение, при котором прозрачными становятся все операции с госденьгами, в том числе регионов и муниципалитетов, позволит в перспективе в автоматическом режиме блокировать «неуставные» операции. Вне казначейского контроля, впрочем, останутся безрисковые госинвестиции и операции, составляющие гостайну.

📰 Цены на электронику российского производства могут вырасти на 20—50%, сообщили в опрошенных «Известиями» компаниях. Разработчиков коснулся мировой дефицит полупроводниковых микросхем, пояснили они. Проблема ведет к росту издержек, которые могут сказаться на рыночной стоимости продукции, пояснили представители отрасли. Столкнувшись с признаками нехватки компонентов во время первой волны пандемии коронавируса, крупнейшие компании бросились увеличивать заказы на различные детали на фабриках по производству полупроводников. Вендоры старались обеспечить себе профицит компонентов для удовлетворения спроса на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Вероятно, что дефицит чипов также приведет к росту доли товаров плохого качества, увеличению сроков производства и снижению темпов импортозамещения в России, говорят эксперты.

📰 Депутаты Госдумы хотят обязать операторов связи оповещать абонентов о доплате за исходящие междугородние звонки, которая нередко становится сюрпризом для граждан на фоне декларируемой отмены роуминга, пишет «Коммерсант» . Операторы настаивают, что и так информируют абонентов об условиях оказания услуг. Новые требования могут стоить каждой компании десятки миллионов рублей, которые будут заложены в тарифы, предупреждают эксперты.

