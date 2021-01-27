В России выпускается в обращение новая инвестиционная монета из драгоценного металла.

«Банк России 27 января выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец» (каталожный номер 5216-0060). Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм», — говорится в сообщении регулятора.

На монете (на оборотной стороне) расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.



Тираж монеты — до 500 тыс. штук.