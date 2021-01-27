Фондовые торги в России открылись в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,32% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 401,49 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,38%, находясь на отметке 1 428,36.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть умеренно растут после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны», — указывала перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она дала прогноз по ограниченному изменению индексов на старте торгов «ввиду смешанных настроений за рубежом». «Геополитическая обстановка при этом спокойна, что позволит отечественным активам сосредоточиться на более общих краткосрочных драйверах. Середина недели будет насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, но уверенного движения в какую-либо сторону рынок тем не менее может и не показать», — добавила эксперт.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что для формирования новой восходящей волны индексу Мосбиржи «нужно преодолеть сопротивление 3 420 пунктов, для чего пока нет никаких поводов».

