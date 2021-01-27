Большой разброс региональных показателей инфляции в России сохранился: годовая инфляция в декабре 2020 года увеличилась в подавляющем большинстве субъектов РФ, составив от 1,9% на Чукотке до 7,3% в Дагестане. Такие данные приводит Банк России, напоминая, что в среднем по стране инфляция по итогам года возросла до 4,9%.

Ценовая динамика в большинстве регионов складывалась в декабре в основном под влиянием общефедеральных факторов, таких как повышение затрат, регулятивные меры на рынке продовольствия, противоэпидемические требования, отложенные эффекты ослабления рубля, констатируют в ЦБ. При этом в некоторых субъектах РФ особые условия ценообразования играли заметную роль.

«Так, на Дальнем Востоке заметное влияние на цены оказало сокращение поставок китайских овощей из-за противоэпидемических мер, — рассказал Антон Гулевич из базирующегося во Владивостоке Дальневосточного главного управления Банка России (точная должность в его комментарии не приводится; в более раннем материале регулятора он значится как главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ ЦБ. — Прим. Банки.ру). — В Приморском крае годовая инфляция в декабре составила ровно 5%, то есть была почти такой же, как в целом по стране. При этом динамика стоимости отдельных товаров и услуг у нас отличалась. Например, если по России в целом цены на яйца увеличились, то у нас они уменьшились почти на 3% благодаря росту предложения местных производителей. Картофель, мясо птицы, свинина у нас дорожали гораздо медленнее, чем в целом по стране. Что особенно важно для жителей нашего региона, импортные автомобили тоже дорожали не так быстро».

Описывая актуальные тенденции в области потребительских цен, в ЦБ указывают, что, например, давление со стороны увеличившихся затрат производителей, в том числе связанное с курсовой динамикой, подталкивало вверх цены на мясопродукты. Расходы на энергию, возросшие из-за холодной зимы, сказывались на ценах тепличных овощей. Временные фитосанитарные ограничения на импорт оказали дополнительное влияние на конъюнктуру рынка помидоров. При этом в отдельных регионах высокая насыщенность рынков поддержала замедление роста цен на некоторые овощи (например, на картофель в Карачаево-Черкесии, на огурцы в Кабардино-Балкарии). Установленные правительством РФ предельные цены способствовали общей стабилизации динамики или снижению цен на сахар и подсолнечное масло в большинстве регионов.

В ЦБ объяснили декабрьские показатели инфляции По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Традиционно низкий уровень инфляции на Чукотке объясняется мерами местных властей по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, следует из материала ЦБ. В декабре замедлению роста цен на рыбу и рыбопродукты в регионе способствовало принятое крупной компанией решение о прекращении поставок рыбы за пределы округа для обеспечения внутреннего спроса.

При этом относительно Дагестана, где рост цен оказался самым ощутимым, Гулевич заметил, что в прошлые годы республика стабильно находилась в списке регионов с наименьшим темпом прироста цен.

«Произошедшее ранее ослабление рубля продолжало отражаться на ценах импортных товаров, а также отечественной продукции с заметной импортной составляющей в издержках. Кроме того, переносу возросших затрат в цены на рынке автомобилей способствовало более быстрое восстановление спроса по сравнению с предложением. На ценах на мебель, строительные материалы, товары для дома сказывалось также оживление спроса на рынке жилья, связанное в том числе со снижением процентных ставок и действием программ льготной ипотеки», — говорится в обзоре Центробанка.

Также отмечается, что в преддверии новогодних праздников на фоне сохраняющихся ограничений на зарубежный туризм активизировался спрос на поездки по стране и в ряде регионов ускорился рост цен на санаторно-оздоровительные и транспортные услуги.



Подробнее об инфляции в конкретных российских регионах в декабре можно узнать из соответствующих информационно-аналитических материалов на сайте ЦБ.