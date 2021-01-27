Передача в Федеральную налоговую службу (ФНС) квартальных прогнозов цен на продукты от ретейлеров и производителей является добровольной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться, сообщили в налоговой службе. Результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах.

Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам была запрошена информационным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров, пояснили в пресс-службе ФНС. Там добавили, что этот порядок взаимодействия — добровольный для налогоплательщиков: ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной.

«Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах», — добавили в ФНС.

СМИ: к контролю цен на продукты подключилась ФНС По словам собеседника издания, ФНС может собрать данные потому, что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины.

Ранее сообщалось, что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что не получали от ретейлеров информацию о запросах налоговых органов.

ФНС отметила, что обеспечивает наблюдение и передачу информации о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с решениями правительства. Сведения о покупках и продажах из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы практически в онлайн-режиме. Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, добавили в службе.