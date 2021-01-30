В мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» теперь можно скорректировать налоговую декларацию, говорится в релизе финучреждения.

Сейчас функция доступна на устройствах на базе операционной системы Android. В ближайшее время ее планируется внедрить для устройств, работающих на iOS.

«Корректировка налоговой декларации — очень важная функция. Она позволяет подать скорректированную декларацию, если первоначально предприниматель подал отчетность с ошибкой. Сдача корректной отчетности поможет избежать штрафов и пени со стороны контролирующих органов. Возможность внести изменения в отчет в мобильном приложении позволит делать это быстро и практически в любое время и в удобном месте», — прокомментировала руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка Полина Гуляева.