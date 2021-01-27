Газпромбанк профинансировал уже более 60% всех российских проектов по возобновляемой энергетике и готов увеличить свое участие в их развитии, сообщил заместитель председателя правления банка Алексей Белоус на пресс-конференции.

«Газпромбанк более 60% всех проектов возобновляемой энергетики профинансировал, объемы доходят до 2 ГВт — это в основном ветер и солнце. Мы в тренде и как бы готовы и дальше финансировать эти проекты. Считаем, что они однозначно самые успешные и самые передовые с точки зрения доходности, имеется в виду экономического эффекта, социально-экономического эффекта и так далее», — сказал он.

Ранее Газпромбанк и созданная «Росатомом» компания «ВетроОГК-2» закрыли комплексную сделку по банковскому финансированию проекта сооружения в России ветровых электростанций суммарной установленной мощностью 340 МВт. В рамках сделки банк предоставляет «ВетроОГК-2» финансирование на сумму 40 млрд рублей сроком на 12 лет. Также банк получил 49,5% в «ВетроОГК-2».

Объем выпущенных российских «зеленых» облигаций составил 111 млрд рублей Такое финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды.

«Это вторая сделка, которую мы реализуем с группой «Росатом», и очень благодарны коллегам, что они в нас поверили, что мы вместе с ними структурировали, как нам кажется, такую успешную историю, которая позволяет с точки зрения финансовых аспектов и ковенант делать этот проект удачным и реализуемым на инвестиционной фазе и на операционной фазе», — прокомментировал Белоус.

По мнению первого заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова, объем соглашений, который заключен с Газпромбанком, предоставляет возможность полностью профинансировать данный проект по «зеленой» энергетике. «Это отличный опыт для нас и подтверждение наших стратегических подходов в ведении бизнеса. Надеемся, что различные формы «зеленого» финансирования станут регулярной практикой для «Росатома», — заключил он.