В Московском регионе в ноябре 2020 года было оформлено 24,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,8 раза больше по сравнению с ноябрем 2019 года, сообщает пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.



«Спрос населения на ипотеку несколько замедлился в ноябре 2020 года на фоне продления программы «6,5%» до 1 июля 2021 года: до объявления о ее продлении ипотека ставила рекорды, ведь многие хотели успеть приобрести жилье, воспользовавшись данной льготой», — отмечают в ЦБ.

Российские банки в ноябре 2020 года предоставили заемщикам столичного региона ипотечных жилищных кредитов на сумму 119,5 млрд рублей, что в два раза больше, чем в ноябре 2019 года. Средний размер ипотечного кредита в Москве в ноябре 2020 года вырос по сравнению с ноябрем 2019 года на 10%, до 5,6 млн рублей, а в Московской области — на 11,6%, до 3,9 млн рублей (в целом по РФ — рост на 11,7%, до 2,6 млн рублей).

В ноябре 2020 года ипотечные ставки в Московском регионе поддержали спрос на кредиты, продолжая оставаться на низких уровнях, хотя в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года ставки по рублевой ипотеке в Москве и Московской области несколько увеличились — на 0,1 процентного пункта, до 7,4% и 7,5%. «Это в том числе было связано с ростом спроса в сегменте рыночной ипотеки, который традиционно характеризуется более высокими ставками, чем по льготным ипотечным программам», — поясняет регулятор.

Всего за 11 месяцев текущего года заемщики Московского региона оформили в банках 183,4 тыс. ипотечных кредитов (рост на 36,8% по сравнению с январем — ноябрем 2019 года) на сумму 849 млрд рублей (в 1,5 раза больше). «Реализация программ господдержки на фоне снижения ключевой ставки Банка России способствовала снижению ставки по ипотеке в целом по Московскому региону в среднем за 11 месяцев 2020 года на 2,2 п. п., до 7,7%», — сказано в сообщении.

В Москве и Московской области проектное финансирование, которое способствует большей защищенности прав граждан — участников долевого строительства, развивается наиболее динамично. Столичный регион лидирует по количеству действующих договоров между банками и застройщиками: на 1 декабря 2020 года заключено 369 договоров (18% от всех договоров в России), а общий лимит за ноябрь 2020 года вырос на 6,1%, до 1,2 трлн рублей. За ноябрь жители Москвы и Московской области открыли для участия в долевом строительстве 74,9 тыс. счетов эскроу (рост на 15,2%), а остатки средств на счетах эскроу выросли на 19,2%, до 528,8 млрд рублей.

«Показатели рынка жилищного проектного финансирования в Московском регионе продолжили расти, в том числе благодаря мерам государственной поддержки», — заключает регулятор.