Президент РФ Владимир Путин считает деструктивным и неустойчивым построение экономики, ориентированной на «золотой миллиард».

«Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция», — заявил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам президента, «такая модель по определению неустойчива». Путин считает, что дальнейшее развитие экономик будет в большей мере основано на бюджетных стимулах. «Явно с учетом уже упомянутых ограничений макроэкономической политики дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки», — отметил глава российского государства.

Традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя и ведут ко все большему расслоению в обществе, сказал Путин.

«Посткризисное восстановление (экономики. — Прим. ред.) идет непросто. И если 20—30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики… то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан», — добавил он.

МВФ дал оценку динамике мирового ВВП В 2020 году, по оценке фонда, мировой ВВП сократился на 3,5%, а в 2021-м вырастет на 5,5%.

По словам Путина, стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится «по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе».

Также он отметил риски нарастания противоречий в мировой экономике. «Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах», — сказал глава российского государства. По его словам, «это, в свою очередь, сегодня вызывает резкую поляризацию взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей».