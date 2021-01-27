Преодоление бедности в РФ является самым главным направлением работы, в этой сфере страна продвинулась вперед за последние десятилетия, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», — сказал он.

Президент РФ также подчеркнул значимость таких факторов, как комфортная среда для жизни, уверенность в доходах, качественная медицинская помощь и достойное образование в развитии глобальной экономики.