Низкие ключевые ставки ЦБ ряда стран и количественное смягчение ведут к росту разрыва уровня жизни в мире, считает президент России Владимир Путин.

«В развитых странах процентные ставки повсеместно находятся практически на нулевой отметке, а в ключевых развивающихся — на исторически минимальных уровнях. Все это делает стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования, по сути, невозможным», — заявил Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.

«Так называемое количественное смягчение, которое только повышает, раздувает пузырь стоимости финансовых активов, ведет к дальнейшему расслоению в обществе», — сказал Владимир Путин.